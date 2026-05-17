NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。ソフトバンクは上沢直之選手と近藤健介選手の1軍登録を抹消。郄橋隆慶選手を1軍登録しました。登録抹消となった上沢投手は今季8試合に登板し3勝2敗、防御率2.55の成績。15日の楽天戦では、今季最短となる3回4失点で降板、敗戦投手となりました。同じく抹消の近藤選手は「慶弔休暇特例」の対象選手となっています。8日の試合では、ホームラン直後に天を見上げると静かに手を合わせ、ベ