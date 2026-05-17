女優の大原優乃（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄での様子を投稿した。「お仕事で沖縄へ」と報告。「撮休の日に、マネージャーさんとレンタカーを借りて雨の中ドライブ相変わらずドライブ好きですYouTubeも更新したので、是非」とつづり、白いTシャツにデニム姿でオープンカーでドライブするショットや、砂浜で裸足になりブランコを楽しむショットなどを投稿した。ファンやフォロワーからも「オシャレすぎ