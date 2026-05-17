プロ野球・西武は17日、ワイナンス投手を1軍登録しました。ワイナンス投手は今季から加入した先発タイプの技巧派右腕。ケガの影響で開幕を出遅れていました。4月30日の広島戦では6回途中88球、10奪三振2失点（自責点0）で勝ち負けつかず、5月9日の中日戦では7回97球、11奪三振1失点（自責点0）で勝利投手となりました。ここまでファームで3試合1勝0敗、防御率0.00の成績。17.2イニングで27奪三振をマークし、奪三振率は13.75となっ