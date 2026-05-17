女優上白石萌歌（26）が16日、Xを更新。女優のん（32）とのツーショットを公開し、喜びをあらわにした。アーティスト、aideu（アデュー）としても活動する上白石は16日、静岡県御殿場市で音楽イベント「ACO CHiLL CAMP 2026」に出演。同イベントではのんもステージに立った。上白石はイベント後、「のんさんにお会いしたんですうれしいうれしいほぼはじめましてなのにハートつくらせていただきました」とお互い並んで手でハ