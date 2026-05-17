吉村洋文知事のインスタグラム（＠ｙｏｓｈｉｍｕｒａｈｉｒｏｆｕｍｉ）より大阪府の吉村洋文知事が、お笑いタレント・西川きよしと妻の西川ヘレンとの貴重なショットを公開し、話題になっている。吉村知事は１６日、自身のインスタグラムを更新。「小さなことからコツコツと、やで」と、西川きよしの口癖である“名言”を記し、西川夫妻とのショットをアップした。この投稿には、「知事かっこよ過ぎません？」「痩せました