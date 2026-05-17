◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）男子１００メートルで１０秒００の高校記録を持つ清水空跳（星稜高）が、今大会を欠場することを自身のインスタグラムで明かした。「ＳＥＩＫＯグランプリ陸上を欠場する事になりました。アップ中での左ハムストリングを痛めてしまい欠場する形をとりました」と報告し、「ハイレベルなレースでとても自分自身楽しみにしていた大会でもあり悔しいです。皆さ