２５年天皇賞・春の２着馬で、前走はカタールのアミールＴ・Ｇ２で７着だったビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は、宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で再始動することが分かった。５月１７日、坂口調教師が発表した。同馬は１４日に栗東トレセンへ帰厩している。坂口調教師は「様子はいいですよ。リフレッシュさが出て、落ち着きもあります」と現段階の雰囲気