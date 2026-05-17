今日17日(日)は、昨日16日(土)以上に気温の上昇が早く、午前中から最高気温30℃以上の真夏日が続出となっています。真夏日地点は、昨日16日(土)の3倍以上の予想で、東京都心30℃、名古屋32℃と、ともに今年初の真夏日の予想で、日田(大分)は34℃と猛暑日一歩手前まで上がる予想です。空気は乾いていますが、まだ身体が暑さに慣れていないため、熱中症に注意が必要です。今すぐできる脱水症状チェックや熱中症対策は?17日(日)午前中