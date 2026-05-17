７日、黄岩島のサンゴ礁付近を泳ぐ魚の群れ。（南中国海＝新華社記者／陳斌）【新華社南中国海5月17日】南中国海の中国・中沙群島南東部にある黄岩島は、複雑な構造を持つサンゴ礁生態系を有している。澄み切った海の中では、色鮮やかなサンゴが群生し、さまざまな魚類や甲殻類、軟体動物が生息している。一面に広がる海草藻場と共生しながら、生命力に満ちた海中の「秘境の庭園」を形作っている。中国は2025年9月、黄岩島国家