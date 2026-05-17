俳優の岡田将生（36）が15日、Instagramを更新。「最後まで見届けて欲しい」とつづった、オフショットを投稿した。【映像】妻・高畑充希との密着夫婦ショット＆赤ちゃんの写真2024年11月19日に俳優・高畑充希（34）との結婚を発表した岡田。2026年1月28日には第1子誕生も報告していた。Instagramでは、パリで撮影した高畑との夫婦ショットや、くまのベビー服を着た赤ちゃんの写真など、プライベートについて発信している。岡