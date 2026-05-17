今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図右WBは堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ゲンク）の主力に加え、菅原由勢（ブレーメン）、両サイドを担える39歳の長友佑都（FC東京）