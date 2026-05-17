俳優・杉田かおる（61）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の畑の近況を写真で披露した。【写真】「どでかい」畑で育てた“巨大レタス”を披露した杉田かおる杉田は神奈川・茅ヶ崎に移住後、農業に力を入れており、インスタではたびたび自然農に励む様子を紹介している。この日は「2年前から勉強させて頂いてるぽんぽこファームの畑 撮影の合間に事務所の社長をご案内させて頂きました」と報告し、畑の写真を