©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCラジオ「サマンサ・アナンサのDO UP」に出演しています。 毎週土曜日18時～21時30分、ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサさん