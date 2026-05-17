世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園の“パンチくん”ことニホンザル・パンチが14日、市川市消防局の公式Xに登場。サル山に新たに設置された遊具の全貌が明らかになった。【動画】「楽しそう」「かわいい〜」消防局の役目を終えたホースで遊ぶパンチくん投稿では、「市川市消防局の役目を終えたホースたち パンチくんの遊び道具として蘇る！」とコメントし、廃棄予定だったホースで遊ぶパンチの動画を公開している