大学に在籍しながら別の大学を目指して受験勉強を続ける「仮面浪人」。2015年には3.6万人だったが、2026年には5.6万人にまで増加しているという。【映像】九州大に通いながら、京大目指し仮面浪人する男性の“1日のハードスケジュール”（実際の映像）なぜ合格を手にした大学に通いながらも、別の道を目指すのか。『ABEMA Prime』で当事者たちに話を聞いた。■ 1日目の数学で「来年もここにいる」と直感京都大学への憧れから