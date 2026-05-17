セクシー女優の瀬戸環奈が16日、自身のYouTubeを更新。“ママカン”こと、自身の母とのランチの様子を公開した。【動画】瀬戸環奈、母からみた“娘の活躍”「初めて知った時は泣いた」「お母さんにいろいろ聞いてみた」とのタイトルで、概要欄には「セトカンと瀬戸環奈の母ことママカンのランチに密着！娘の幼少期や反抗期、現在の活躍について聞いてみました。そこには知られざる母の想いが…（スタッフ）」との文言が。動