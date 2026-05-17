目を離したせいで子どもが危険な目に遭ったというのに、そんなことすら気づかない旦那さんもいるようです……。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。見ていてくれてありがとう？「ショッピングモールで買い物していたら、2歳くらいの女の子がヨチヨチ走っていました。周りに保護者らしき人はいない様子……。自動ドアから駐車場に出ようとしていたので、慌てて止めました。女の子と一緒に待っていたら、