【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−3 ヴォルフスブルク（日本時間5月16日／ミラントア・シュタディオン）【映像】塩貝健人、空中のボール→飛び出しながら“絶妙すぎるトラップ”ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、絶妙なトラップを披露し前線の起点となった。入れ替え戦プレーオフ圏内の16位・ヴォルフスブルクは日本時間5月16日、ブンデスリーガ最終節で17位のザンクト・パウリと対戦した。ベンチスタート