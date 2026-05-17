出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る『出川一茂ホラン☆フシギの会』。5月16日（土）の放送では、一茂が出川のリアクション芸を体験し、思わず激怒する一幕があった。【映像】長嶋一茂、収録中に「バカ野郎！」とガチギレ！スタジオ中を暴れ回る騒動に発展今回は、「出川のリアクションに物申したい」という3人の男性がスタジオに登場。「足つぼマット」「お酢を飲んだ際にむせる」「熱湯風呂」