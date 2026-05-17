2026年に入ってからの細田佳央太の勢いが凄まじい。現在放送中の日曜劇場『GIFT』（TBS系）をはじめ、ドラマ、映画、舞台と多方面で出演作が後を絶たない状態だ。 参考：『GIFT』有村架純が体現した加害者家族の苦しみ“圭二郎”本田響矢の地獄から救う一言 『GIFT』で細田が演じるのは、車いすラグビーチーム「シャークヘッド」のエース選手・谷口聡一。「ブレイズブルズ」の選手・宮下涼（山田