[5.16 スコットランド・プレミアリーグ第38節 セルティック 3-1 ハーツ]日本代表FW前田大然がセルティックを逆転優勝に導く決勝ゴールを挙げた。スコットランド・プレミアリーグ最終節が16日に開催され、2位セルティックは勝ち点1差の首位ハーツとホームで対戦。前半43分に先制されたが、同アディショナルタイム4分にMFアルネ・エンゲルスのPK弾で追いつくと、ドラマは終盤に待っていた。後半42分、左からの折り返しに前田が