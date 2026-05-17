開催：2026.5.17 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 4 - 7 [パドレス] MLBの試合が17日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとパドレスが対戦した。 マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。 2回表、4番 ガビン・シーツ 2球目を打って右中間スタンドへ