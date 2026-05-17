開催：2026.5.17 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 6 - 3 [ヤンキース] MLBの試合が17日に行われ、シティ・フィールドでメッツとヤンキースが対戦した。 メッツの先発投手はウアスカル・ブラソバン、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。 2回表、7番 トレント・グリシャム 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYM 0-1 N