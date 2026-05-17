【写真】道枝駿佑の脚の長さに反響！スタイルの良さ際立つ なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、番組出演時のオフショットを大放出した。 ■道枝駿佑がオフショットを大放出 道枝は「Venue101ありがとうございました！」と綴り、計14点の写真を投稿した。 1枚目は檀上に腰掛け、立てた右膝の上に右腕を乗せて頬杖をつくような仕草。伸ばした左脚がすらりとしており、スタイルの良さが際立っている。 2枚目は打っ