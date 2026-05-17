第21回の大口投票は2強に集中。当日午前の段階でエンブロイダリーが単勝2.1倍で1番人気に推され、カムニャックが2番人気5.9倍で、クイーンズウォークが8.6倍の3番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。以下ニシノティアモが11.3倍の4番人気と続いている。 ■ニシノティアモにも大口あり 好天が続いたこともあり、前日の午前9時31分頃にいきなりエンブロイダリーの単勝約200万円、続いて9時41分にはカム