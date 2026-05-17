グラビアアイドルの波崎天結（あゆ、25）が17日までに自身のインスタグラムを更新。「タイムボカン」シリーズのドロンジョのコスプレを披露した。「アニメクラシックス岡崎公演ありがとうございましたドロンジョ様コスプレめちゃくちゃ楽しかったです！！マントも衣装もインパクトすごくて、いつもと違う自分になれた気分でした」と、16日のイベント「アニメクラシックスANISONFireFES」（愛知県岡崎市）に参加したこ