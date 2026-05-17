◇出場選手登録【ソフトバンク】高橋隆慶内野手【日本ハム】上川畑大悟内野手【西武】A・ワイナンス投手【ロッテ】坂本光士郎投手【巨人】竹丸和幸投手【中日】高橋宏斗投手【ヤクルト】山野辺翔内野手◇同抹消【ソフトバンク】上沢直之投手、近藤健介外野手【日本ハム】加藤貴之投手【オリックス】田嶋大樹投手【楽天】古謝樹投手【ロッテ】田中晴也投手【DeNA】篠木健太郎投手【中日】福敬登投手【広島】平川蓮外野手【ヤク