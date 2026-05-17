立憲民主党東京都連の会長選で、全国区の知名度を誇る参院議員の蓮舫氏（５８）が市議に大敗を喫した。２月の衆院選では、公明党と中道改革連合を結成した立民出身者が都内の小選挙区で全敗し、来春に統一地方選を控えて体制刷新を望む地方議員の声が噴き出した形だ。離党者も続出しており、余波は全国に及ぶ可能性がある。（柏木万里、宮川徹也）無投票が続いてきた会長選は初の選挙戦となり、東京・永田町の会館では１５日夜