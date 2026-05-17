格闘家の平本蓮が17日、自身のSNSを更新し、MMA復帰戦となる9月10日の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』（京セラドーム大阪）での対戦相手にライアン・カファロを指名した。試合実現に向けて「この試合が見たいとみんなの声をRIZINや世間に届けてくれ！」とファンに呼びかけている。【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制2025年2月に負傷した右肩を手術し、リハ