◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月16日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。確実に四球を選んで出塁し、先制点に貢献した。相手先発は試合前の時点でア・リーグトップタイの6勝、同3位の防御率1.66と抜群の安定感を示すソリアーノ。過去に対戦は1度あり、昨年8月11日（同12日）には2打数無安打に封じられてい