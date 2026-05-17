本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放つなど、3打数2安打2本塁打3打点で、8-3の勝利に貢献した。メジャーでは移籍後初の1試合2発。球団公式Xは粋な1枚で称えていた。3回の第2打席で飛距離389フィート（約118.56メートル）の豪快弾を左中間へ、続く5回の第3打席では飛距離428フィート（約130メー