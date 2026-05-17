アロウカMF福井太智にラージョ・バジェカーノが関心ポルトガル1部アロウカに所属する21歳の日本人MF福井太智に、スペイン1部ラージョ・バジェカーノへの移籍の可能性が浮上している。スペイン紙「ラ・ラソン」が報じた。記事によると、ラージョ・バジェカーノは来季に向けて福井の獲得交渉を進めており、「元バイエルン・ミュンヘンの選手の獲得へ交渉中」と大きな注目を集めている。ラージョ・バジェカーノはリーグ残留を確定