5月16日にフジテレビ系にて放送された、芸歴16年以上の賞レース『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』にて優勝を果たしたトット。そのビジュアルについてネットで話題を集めている。【写真】2023年に“ビジュ爆発”話題となったおじさん芸人、かっこよすぎる姿多田智佑と桑原雅人からなるトットは、ザ・パンチ、リニア、金属バットという実力派たちを破り見事優勝。最終決戦では架空の妻子を妄想す