女優の小雪が17日にInstagramを更新。マネージャーが撮影したすっぴん姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】ノーメイクなのに透明感すごい！美女たちのすっぴん現在、ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中の小雪が投稿したのは、ドラマ撮影直後のオフショット。マネージャーが撮影したという写真には、セットアップを着て颯爽と歩く彼女の姿が収められている。投稿の中で小雪は「都内某