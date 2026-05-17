１０人組女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の大場花菜が１６日までに自身のインスタグラムを更新し、プライベートショットを公開した。大場は「夜ディズニー行ってきたよ」と書き出すと、「ディズニーの空間にいれてとっても幸せだった〜」とつづり、写真をアップ。カチューシャをつけて笑顔でアトラクションを楽しむショットからも、ディズニーを心の底から満喫している様子がうかがえる。この投稿には「花菜ちゃんが来て