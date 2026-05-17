記事ポイント弓矢で戦う弾幕系ローグライクアクション「Ira」がNintendo Switch 2向けに2026年夏配信160種類以上の弓と150種類以上のアイテムで、毎回異なるビルドを組めます2026年5月22日から24日まで「BitSummit PUNCH」のPikiiブースでプレイアブル出展します 弓矢をメイン武器にした弾幕系ローグライクアクションシューティング「Ira」が、Nintendo Switch 2向けに登場します。Pikiiが販売する本作は、毎回変化するマップ