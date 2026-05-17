記事ポイント株式会社グローバル・デイリーが日本薬粧研究家・鄭世彬氏をアドバイザーに迎えます。薬粧メーカー向けのマーケティング・PR提案で、関連法規と専門知見を組み合わせた企画体制を強化します。具体的な取り組みは2026年5月以降、順次展開されます。 インバウンドマーケティングおよびPR領域を手掛けるグローバル・デイリーが、日本薬粧研究家・鄭世彬氏をアドバイザーに迎えます。日本の薬粧カテゴリーに向けた中