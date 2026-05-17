英仏海峡トンネルを通って英国とヨーロッパ各地をつなぐ高速鉄道「ユーロスター」は、フランス国鉄(SNCF）、スイス連邦鉄道(SBB)とともに、ロンドンとチューリヒ、バーゼル、ジュネーブなどスイス主要都市を結ぶ高速鉄道の可能性を検討する覚書に署名した。今回の合意は、新たな国際鉄道リンクに向けた長期計画における「重要な節目」と位置づけられている。 【写真】エリザベス女王が利用