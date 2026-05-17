葬儀相談依頼サイト「いい葬儀」はこのほど、直近2年以内に喪主(または喪主に準ずる立場)を経験したことのある全国の40歳以上の男女2000人を対象に、2年に1度行っている「お葬式に関する全国調査(2026年)」の結果を公表した。調査によると、行った葬儀の種類で最も多かったのは「家族葬(47.0％)」だった。次いで「一般葬(30.2％)」「一日葬(11.9％)」「直葬・火葬式(10.8％)」の順。前回調査と比較すると、家族葬の割合は微減(