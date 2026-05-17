香川漆芸研究所（高松市番町） 香川県の伝統工芸「香川漆芸」の魅力を広く知ってもらおうと、香川県漆芸研究所が研究生の修了作品を無料で貸し出します。 この事業は2016年から行っていて、貸し出し対象は香川県に関連する企業・団体です。１つの企業・団体に対し、3点まで貸し出していて、期間は2026年9月15日～2027年5月14日です。 貸出作品は初めて貸し出される16点を含む60点です。これらの作品は22日～