記事ポイント北海道十勝の個室焼肉店「焼肉の虎」が2026年5月15日から6月30日まで『周年祭』を開催します豊西牛、帯広牛を使ったイベント限定メニュー4品が本店・木野店合同で登場します5月29日のにくとらの日はガラポン抽選会の内容がグレードアップします 北海道十勝の個室焼肉店「焼肉の虎」が、開店5周年にあわせた『周年祭』を開催します。期間中は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる同店で、豊西牛や帯広牛を使