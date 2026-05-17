まめごママさんの漫画「我が家にギャルがやってきた！」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む出産祝いに遊びに来てくれた、10年来の友人2人。実は、彼女たちは「ギャル」。赤ちゃんを前にして友人たちは…という内容で、読者からは「素晴らしい」「すてきな友人」などの声が上がっています。まめごママさんは、インスタグラムで漫画を発表しています。まめごママさんに作品に