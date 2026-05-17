記事ポイントGNN Machinery Japan 株式会社が、ICTを活用した生コンクリート品質管理装置「スマートアジテーター(R)」を長野県内の工事で初適用しますアジテーター車ドラム内のスランプ・温度・空気量・積載量などを10〜30秒間隔で取得し、クラウド上で確認できます長野県伊那市の橋梁下部工事で、品質向上、ロス削減、配車最適化、現場・工場の省力化の効果が確認されます GNN Machinery Japan が、ICT技術を活用した生コン