記事ポイント生コンクリートのスランプ・温度・積載量を10〜30秒間隔で計測し、4G回線でクラウドへリアルタイムアップロードします米国Command Alkon社との共同開発により約5年をかけて完成した、日本初のICT生コン品質管理システムです有限会社みつわ ミツワ生コンが2020年に保有車両全車へ導入し、品質向上と配車最適化の効果が確認されています 生コンクリートの品質管理にICT技術を組み合わせた「スマートアジテーター(R)