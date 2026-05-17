記事ポイント株式会社ブルボンが“メロンフェア”商品5品を2026年5月19日(火)に期間限定で全国発売します。静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンの味わいを、チョコレート菓子や焼菓子に組み合わせています。量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで展開し、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱います。 ブルボンが、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンを使った“メロンフェア”商