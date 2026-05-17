記事ポイント三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に協賛します。会期は2026年5月30日・31日の2日間です。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラム【ホールA】が会場です。 三菱商事都市開発が、日比谷公園を中心に開催される無料の音楽イベント「日比谷音楽祭2026」に協賛します。2025年に続く協賛として、日比谷のまちづくりとエンターテインメント領域への取り組みが重ねられます。 三菱商事都市