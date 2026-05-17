記事ポイント株式会社ネオナチュラルが、岐阜県郡上市のネオナチュラル母袋有機農場で「有機ハーブ収穫体験会2026」を開催します。イングリッシュラベンダー、カモミール、アップルミントなどを収穫し、摘みたてのラベンダースティック作りも実施します。2024年オープンの体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」に前日から宿泊できるプランも用意されています。 国産オーガニックコスメを製造・販売するネオナチュラルが、岐阜県郡