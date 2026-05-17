記事ポイント特定小型四輪「エレカーゴ」が国土交通省の性能等確認試験に適合しました前カゴ20L＋後カゴ100Lの積載スペースを備えた免許不要の実用モデルですELEMOs株式会社では「ELEMOs4 REBORN」に続く自社2車種目の適合取得です ELEMOsの特定小型四輪「エレカーゴ」が、2026年4月21日付で国土交通省の性能等確認試験に適合しました。前カゴ20L＋後カゴ100Lの積載スペースを備え、買い物や仕事の荷物運びに使える免許不要の