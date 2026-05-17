元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。思わずくり返し見てしまう、自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」の動画を明かした。番組冒頭、「ついにですね、ついに我が友、イノッチこと井ノ原快彦、50歳。今日。いやいやいや、おめでとうおめでとう、井ノ原」と井ノ原快彦の50歳の誕生日を祝福した。「松岡のちゃんねる」の初回ゲストも井ノ原だった。「すげーんだよ