「ひろみちお兄さん」の愛称で親しまれているタレントの佐藤弘道が16日に自身のアメブロを更新。群馬県で開催されたセミナーに出演したことを報告し、自身にとって大きな転換点となった2年前の出来事と、現在のリハビリへの想いを明かした。【映像】復帰から1年…ひろみちお兄さんの元気な姿に感動と驚きの声「群馬県で…！」というタイトルでブログを更新した佐藤は、群馬医療福祉大学で開催された「ワンダー元気セミナー」に